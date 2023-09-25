ФРГ отвергла обвинения Польши во вмешательстве во внутренние дела

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт отметил, что высказывания канцлера страны о скандале с визами является "совершенно нормальным"

БЕРЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт отверг обвинения польской стороны в адрес канцлера Олафа Шольца, раскритиковавшего Варшаву за скандал с возможными нарушениями при выдаче виз.

"Я не могу тут усмотреть никакого вмешательства в какую бы то ни было предвыборную борьбу", - сказал Хебештрайт журналистам на брифинге в ответ на просьбу прокомментировать слова министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, обвинившего главу правительства ФРГ во вмешательстве во внутренние дела республики и проходящую там избирательную кампанию. По словам представителя германского кабмина, "совершенно нормально", что канцлер высказывает свое мнение по такому вопросу, как скандал с визами, который затрагивает и ФРГ.

Рау ранее написал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter), что заявление Шольца "нарушает принципы суверенного равенства государств, лежащие в основе добрососедских отношений и дружеского сотрудничества с Польшей и провозглашенные правительством ФРГ в договоре с Варшавой от 1991 года". Он отметил, что "компетенция канцлера Германии явно не касается идущего в Польше судебного процесса". По словам главы польского МИД, заявления Шольца "свидетельствуют о попытке вмешательства во внутренние дела польского государства и проходящую в Польше избирательную кампанию".

На минувших выходных Шольц допустил ужесточение контроля на границах ФРГ, в особенности с Польшей, из-за резкого прироста числа нелегальных мигрантов. Глава германского правительства также призвал разъяснить возможные нарушения при выдаче виз в соседней Польше.

Ранее стало известно о так называемом визовом скандале, главным виновником которого был объявлен отправленный в отставку 31 августа госсекретарь МИД Польши Петр Вавжик. Ему вменяется в вину подготовка плана облегченной выдачи виз временным работникам из 20 стран, что могло привести к въезду в республику до 400 тыс. иностранцев. Генеральная прокуратура Польши объявила, что проводит расследование в отношении семи человек по подозрению в том, что они ускорили выдачу рабочих виз за плату. Трое подозреваемых были арестованы.