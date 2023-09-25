Учителя Литвы планируют ежедневно митинговать в течение месяца для повышения зарплаты

Численность митингующих установили в 2 тыс. человек

ВИЛЬНЮС, 25 сентября. /ТАСС/. Учителя общеобразовательных школ Литвы, требующие повышения зарплаты, готовятся к проведению забастовки, которая в течение целого месяца будет сопровождаться в столице ежедневными митингами. Разрешение на их проведение выдало Вильнюсское самоуправление.

"Профсоюзы получили согласие мэрии на проведение ежедневных митингов с 29 сентября по 28 октября", - сообщил журналистам представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Представителям системы образования разрешено проведение митингов в центре Вильнюса на площади Кудирки, где находится офис правительства страны. Численность митингующих установили в 2 тыс. человек. Профсоюзы намерены также создать условия для того, чтобы протестующие могли оставаться на площади и ночью.

Минобразования заявило о том, что с января зарплата учителей будет повышена на 10%, а всего в течение 2024 года - на 21%. Как отметил профсоюз учителей, это не позволит выйти на обещанный правительством уровень оплаты труда педагогов в размере 130% от средней по стране.

Согласно данным государственной статистики, средняя зарплата в Литве до уплаты налогов (на это уходит примерно треть суммы) составляет €1 959,9. В школах столько зарабатывают, как правило, только директор и его заместитель. В сельских школах многие предметники загружены не на полную ставку, что сказывается на заработке.

Профсоюзы 15 сентября провели предупредительную забастовку, заявив, что если власти не услышат учителей, то в конце сентября будет объявлена полноценная забастовка, которая может продлиться месяц и больше.