NYT: в Финляндии считают, что поддерживать Украину дорого

По данным газеты, минобороны страны также считает затратным вступление Киева в НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. В Финляндии отметили, что поддержка Украины и членство в НАТО оказываются затратными для республики. Об этом сообщила газета The New York Times.

"Вступление в НАТО - это дорого, поддержка Украины - это дорого, и в ближайшее время конца этому не предвидится", - заявил газете директор по оборонной политике при министерстве обороны Финляндии Янне Куусела. Издание отмечает, что приведение вооруженных сил в соответствие с требованиями НАТО потребует от правительства и военного руководства Финляндии сложных и затратных решений, поскольку им придется "мыслить стратегически за пределами границ Финляндии".

Финские чиновники заявили изданию, что в настоящее время республика считает себя способной к самообороне, поэтому пока не будет просить размещения военного контингента альянса на ее территории. "Весь оборонный и внешнеполитический истеблишмент считает, что в этих войсках пока нет необходимости, но это не однозначное "нет", - заявил сотрудник финского института международных отношений Матти Песу. Собеседники газеты уточнили, что вступление в НАТО не изменит "намерения Финляндии защищать каждый сантиметр своей границы с Россией".

Финляндия официально вступила в НАТО 4 апреля 2023 года.