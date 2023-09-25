Чехия пока не видит смысла в возвращении посла в РФ

Президент Петр Павел отметил, что этот вопрос не обсуждался с премьер-министром и министром иностранных дел страны

ПРАГА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Чехии Петр Павел сейчас не может представить себе возвращение посла республики в Россию, которое предлагает правительство. Об этом глава государства заявил в интервью новостному порталу lidovky.cz.

"Задаю себе очень принципиальный вопрос, что бы мы, Чехия, получили от того, если бы старались восстановить пост посла [республики] в РФ. Вижу, скорее, негативные моменты, чем позитивные", - сказал президент, который назначает послов по предложению правительства.

Он отметил, что пока не обсуждал этот вопрос с премьер-министром и министром иностранных дел. Как писали ранее чешские СМИ, правительство предлагает по примеру других государств - членов Евросоюза восстановить уровень дипломатических отношений с РФ. Сейчас посольство Чехии в Москве возглавляет советник-посланник, а действующий посол Витезслав Пивонька уже длительное время находится в Праге и не планирует возвращаться в Россию.

Павел также рассказал, что в 2024 году рассчитывает встретиться с президентом США Джо Байденом - например, на июльском саммите НАТО в Вашингтоне. Им не удалось провести встречу на полях Генассамблеи ООН из-за загруженности.