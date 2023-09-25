Spiegel: генерала Бундесвера отстранили от службы из-за сексуальных домогательств

По сведениям издания, на Маркуса Курчика пожаловался военнослужащий

БЕРЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Генерал-майор Бундесвера Маркус Курчик был отстранен от службы из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По его информации, жалоба в отношении офицера поступила в Минобороны ФРГ 22 сентября и уже на следующий день генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер принял решение временно освободить Курчика от исполнения обязанностей. Он возглавлял Центр по вопросам политического и организационного руководства войсками, то есть как раз тот отдел, который обязан заботиться об управленческой культуре и соблюдении норм этики в Бундесвере.

Как пишет Der Spiegel, Минобороны проинформировало об инциденте Бундестаг и сообщило, что на генерала пожаловался военнослужащий. К нему Курчик якобы домогался примерно неделю назад во время международных соревнований Invictus Games в Дюссельдорфе.

При этом в начале месяца Минобороны ФРГ представило новые положения по борьбе со случаями сексуальных домогательств в армии. К таковым будут относиться, в частности, не только действия, но и "замечания сексуального характера". По данным издания, комитет Бундестага по обороне намерен в ближайшую среду обсудить эту тему. Как отметил Der Spiegel, дело Курчика может стать испытанием для министра обороны Бориса Писториуса.