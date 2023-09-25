Береговая охрана Филиппин убрала плавучее заграждение КНР в Южно-Китайском море

Как отметили в службе береговой охраны, препятствие представляло опасность для судоходства и было явным нарушением международного права

БАНГКОК, 25 сентября. /ТАСС/. Береговая охрана Филиппин убрала плавучее заграждение, установленное Береговой охраной Китая для недопущения филиппинских рыбаков в район рифа Скарборо в Южно-Китайском море (ЮКМ).

"Береговая охрана Филиппин успешно убрала опасное плавучее заграждение в соответствии с указом президента. <...> Препятствие представляло опасность для судоходства и было явным нарушением международного права. Оно также мешало ведению рыболовства и получению средств к существованию филиппинскими рыбаками в районе рифа Скарборо, который является неотъемлемой частью национальной территории Филиппин", - говорится в распространенном сообщении службы береговой охраны.

Три быстроходные надувные лодки и один катер Береговой охраны Китая 24 сентября установили плавучее заграждение длиной 300 м в районе рифа Скарборо.

Пекин на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в ЮКМ, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша и Хуанъянь (риф Скарборо). В спор в той или иной степени вовлечены Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Китай проводит масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию, расширению и освоению искусственных островов.