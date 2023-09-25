Блинкен утверждает, что военное сотрудничество РФ и КНДР угрожает всему миру

Госсекретарь США отметил, что Москва отчаянно ищет "оборудование, припасы, технологии" в связи с проведением специальной военной операции на Украине

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что военное сотрудничество России и КНДР несет угрозу всему миру.

"Мы работаем рука об руку с другими партнерами и союзниками, чтобы подчеркнуть опасные аспекты, за счет которых военное сотрудничество России и Северной Кореи угрожает глобальному миру и безопасности", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства. Он выступил на ежегодном форуме по американо-южнокорейским отношениям, который был организован вашингтонским Центром стратегических и международных исследований.

Блинкен заострил внимание на недавнем визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, ошибочно заявив о его поездке в Москву. В действительности северокорейский лидер посетил Дальний Восток России. "Помимо самих [недавних ракетных] пусков, угрозы безопасности в более широких масштабах со стороны КНДР были четко продемонстрированы визитом Ким Чен Ына в Москву в этом месяце. Мы рассматриваем это как улицу с двусторонним движением, которое становится все более опасным", - сказал госсекретарь.

По его версии, Россия отчаянно ищет "оборудование, припасы, технологии" в связи с проведением специальной военной операции на Украине. "А КНДР ищет помощи, чтобы укрепить и продвинуть свои ракетные программы", - считает глава американской дипломатии.

Ким Чен Ын посетил Россию с 12 по 17 сентября. В ходе визита он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный, посетил несколько других объектов и городов. К примеру, в Комсомольске-на-Амуре он побывал на заводе, где собирают самолеты Су-35 и Су-57, ознакомился с работой над Superjet 100 (SJ 100). Позднее глава Минобороны России Сергей Шойгу ознакомил его с современными самолетами Воздушно-космических сил РФ и представил российский ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И. Во Владивостоке Ким Чен Ын осмотрел фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников", побывал на балете "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра, посетил Дальневосточный федеральный университет, океанариум и завод группы компаний "Арника", которая занимается поставками кормового и пищевого сырья и ингредиентов.