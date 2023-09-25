В Казахстане опровергли информацию о скоплении автомобилей на границе с Россией

В Комитета национальной безопасности республики отметили, что пункты пропуска через государственную границу работают в штатном режиме

АСТАНА, 25 сентября. /ТАСС/. Появившаяся в соцсетях информация о скоплении автомобильного транспорта на казахстанско-российской границе не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.

"В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о якобы скоплении автотранспорта на казахстанско-российской границе, в том числе в пункте пропуска "Курмангазы" Атырауской области. Между тем, в действительности, в настоящее время на указанных участках границы скопления автотранспортных средств не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пункты пропуска через государственную границу работают в штатном режиме, каких-либо ограничительных мер не вводилось.