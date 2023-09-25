Мадрид инвестирует в развитие туризма €250 млн до 2026 года

Как отметила глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, город "никогда не был так привлекателен, как сейчас"

МАДРИД, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Мадрида до 2026 года направят €250 млн на улучшение и развитие туристического сектора. Об этом сообщила глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо во время презентации новой стратегии развития туризма на 2023-2026 годы.

"Мадрид никогда не был так привлекателен, как сейчас, привлекателен желанием жить и чувством радости, которой дышат улицы. Это действует как магнит", - приводит газета ABC заявление Диас Аюсо.

По словам главы автономного сообщества, в рамках проекта планируется дать возможность "талантливой молодежи и студентам выставить [свои] произведения искусства в музеях или исполнить музыкальные произведения в туристических местах", привлекать больше туристов из Азии и США, увеличить время пребывания гостей в Мадриде, проводить экскурсии, в том числе на испанском языке, установить аудиовизуальную технику в музеях, построить места для видеосъемок и фотографии. Одним из ключевых элементов станет сотрудничество более 400 частных и государственных организаций.

В настоящее время планируется реализовать около 30 проектов в сфере гостиничного бизнеса. Ожидается, что в 2024 году Мадрид посетят около 14 млн туристов, что принесет столице не менее €15 млрд.