В Белоруссии сотрудников инспекции охраны животных впервые привлекли к учениям теробороны

Они прошли в Могилевской области

МИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Белоруссии впервые отработали задачи территориальной обороны в рамках прошедших в Могилевской области командно-штабных учений. Об этом сообщил начальник управления территориальной обороны - заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии полковник Дмитрий Стрешинский.

"Мы отработали вопросы формирования и участия народного ополчения в поддержании режима военного положения во взаимодействии с территориальными органами МВД. Впервые отработали вопросы задействования сотрудников Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь в интересах территориальной обороны", - приводит его слова пресс-служба Минобороны Белоруссии.

Стрешинский проинформировал, что в ходе учений задействованные в них представители местных органов власти продемонстрировали готовность сформировать территориальные войска, развернуть территориальную оборону и организовать выполнение задач по предназначению. "Система подготовки территориальной обороны в очередной раз продемонстрировала свою дееспособность по вопросам охраны важных объектов. Система подготовки территориальных войск и дальше будет развиваться и совершенствоваться", - заявил он.

На завершающем этапе учений на полигоне Осиповичский в ходе розыгрыша практического эпизода по отражению атаки диверсионно-разведывательной группы, блокированию и огневому поражению противника рота огневой поддержки территориальных войск продемонстрировала навыки владения индивидуальным стрелковым оружием, а также станковыми противотанковыми гранатометами и зенитной пулеметной установкой. Для разведки целей и корректировки огня задействовался беспилотный летательный аппарат.

Командно-штабные учения с силами территориальной обороны Могилевской области проходили с 22 по 25 сентября. В них принимали участие представители органов власти и военных комиссариатов области, военнообязанные Могилевского, Осиповичского и Чаусского районов, а также два отряда народного ополчения. В рамках учений силы территориальной обороны отработали вопросы охраны и обороны важных объектов, обеспечения мер военного положения с привлечением отрядов народного ополчения, ведения борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника.

В Белоруссии создано семь зон теробороны, которые разделены на районы в соответствии с административным делением. В каждом районе предусмотрено формирование стрелкового батальона войск территориальной обороны. Отряды народного ополчения формируются из числа не подлежащих мобилизации в рамках установленных планов добровольцев на территориях их проживания. Непосредственное руководство отрядами ополчения осуществляют территориальные органы внутренних дел.