Центр города Черкассы оказался обесточен из-за аварии

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" ранее сообщила, что около 400 населенных пунктов Украины по различным причинам остаются без электричества

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Центральный микрорайон города Черкассы оказался обесточен из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщает украинское агентство УНН со ссылкой на компанию "Черкассыоблэнерго".

"Из-за аварийной ситуации в энергосетях часть микрорайона Центр в Черкассах оказалась без электроснабжения", - цитирует агентство пресс-службу компании.

Ранее национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что по состоянию на 25 сентября около 400 населенных пунктов Украины по различным причинам остаются без электричества. Кроме того, были зафиксированы повреждения сетей в Днепропетровской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.