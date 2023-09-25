МИД Южной Кореи снова не исключил санкции против РФ и КНДР за "военное сотрудничество"

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на Генассамблее ООН сообщил, что в Сеуле будут считать "прямой провокацией" военно-техническое сотрудничестве между Москвой и Пхеньяном

СЕУЛ, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Республики Корея Пак Чин вновь допустил введение односторонних санкций против России и КНДР в связи с утверждениями о возможном военном сотрудничестве двух стран. С соответствующими заявлениями он выступил в эфире телеканала Yonhap News TV.

"Возможна критика в Совете Безопасности ООН, в международном сообществе. Также возможны предложения о введении санкций отдельными странами, в том числе Республикой Корея, США, Японией", - сказал министр в ответ на вопрос, о том какие меры может принять Сеул в случае "оружейной сделки" между Россией и КНДР.

15 сентября на вопрос о санкциях Пак Чин ответил, что Сеул рассматривает все меры, а 21 сентября его первый заместитель Чан Хо Чжин допустил, что Республика Корея может ввести санкции самостоятельно или "в сотрудничестве с западными странами". Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на Генассамблее ООН заявил, что в Сеуле будут считать "прямой провокацией" военно-техническое сотрудничестве между Москвой и Пхеньяном. Как предупредил МИД России, такие заявления наносят ущерб отношениям РФ с Республикой Корея.

13 сентября на космодроме Восточный прошли переговоры российского президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. После встречи Путин сообщил о наличии перспектив в сфере военно-технического сотрудничества двух стран, но подчеркнул, что Москва соблюдает санкции Совета Безопасности ООН.