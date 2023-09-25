В Эфиопии прошли переговоры о ГЭС "Возрождение"

Следующие трехсторонние переговоры с Египтом и Суданом запланированы на октябрь, сообщили в МИД Эфиопии

ПРЕТОРИЯ, 25 сентября. /ТАСС/. Эфиопия провела очередной раунд трехсторонних переговоров с Египтом и Суданом по вопросам, связанным с работой ГЭС "Возрождение" на Голубом Ниле, добросовестно и с сохранением позитивного настроя всех участников. Об этом говорится в сообщении МИД Эфиопии.

"Стороны смогли добиться прогресса в выявлении вопросов для возможного сближения, - отмечает в нем. - Была достигнута договоренность продолжить трехсторонние переговоры в октябре 2023 года в Каире".

Переговоры состоялись 23-24 сентября в Аддис-Абебе. Согласно МИД Эфиопии, их целью была доработка руководящих принципов и правил по заполнению и ежегодной эксплуатации ГЭС "Возрождение", которые обеспечивают права Эфиопии и учитывают законные опасения стран в нижнем течение Нила. При этом внешнеполитическое ведомство отметило, что египетская сторона заняла позицию, которая, по его мнению, подрывает положения Декларации принципов 2015 года, Каир также отстаивает соглашения, относящиеся к колониальной эпохе, и идею квот на нильскую воду. "Это помешало существенному прогрессу на переговорах", - считает эфиопская делегация.

Декларация, подписанная весной 2015 года лидерами Эфиопии, Египта и Судана, содержит 10 принципов сотрудничества применительно к ГЭС "Возрождение". Документ провозглашает, что это сотрудничество должно основываться на взаимопонимании, добрых намерениях, учете интересов всех сторон и базироваться на принципах международного права.

В сентябре Эфиопия полностью заполнила водохранилище ГЭС "Возрождение" на Голубом Ниле, на что потребовалось четыре года.

Египет и Судан, находящиеся ниже по течению Нила, добивались принятия обязывающего международного соглашения о графике заполнения водохранилища ГЭС. Однако длительные переговоры оказались безрезультатными, и Эфиопия заполнила его по собственному усмотрению.

ГЭС "Возрождение"

Власти Эфиопии приступили в 2011 году к реализации проекта создания на Голубом Ниле ГЭС "Возрождение", которая имеет официальное название "Плотина великого возрождения Эфиопии". Объект стоимостью $4,6 млрд возводится в 30 км от границы с Суданом. Мощность ГЭС, которая является самой большой в Африке и представляет собой каскад плотин, составит 5 250 МВт. Основная плотина имеет высоту 155 м. Станция должна полностью обеспечить электроэнергией население Эфиопии, излишки будут экспортироваться в соседние государства. Строительные работы выполнены на ГЭС на 95% от плановых. Первый ток с ГЭС был получен в феврале 2022 года.

Эфиопия с 2012 года ведет с Египтом и Суданом переговоры об использовании нильской воды в связи со строительством ГЭС "Возрождение". Судан и Египет обеспокоены планами Эфиопии управлять водохранилищем без принятия соответствующего международного договора. Переговоры между Эфиопией, Египтом и Суданом по поводу ГЭС возобновились 27 августа после длительного перерыва.