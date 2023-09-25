Представители непризнанного Косова заявили о четвертом погибшем сербе

Его тело обнаружили правоохранительные органы края в результате проверки территории, где произошла перестрелка, сообщил спецпрокурор Косова Наим Абази

БЕЛГРАД, 25 сентября. /ТАСС/. Число сербов, погибших в результате произошедших 24 сентября событий в Косово и Метохии, увеличилось до четырех. Об этом сообщил специальный прокурор непризнанного Косова Наим Абази.

Тело одного из "нападавших" обнаружили правоохранительные органы края в результате проверки территории, где произошла перестрелка, заявил спецпрокурор, слова которого привело агентство Tanjug. Он также сообщил об обнаружении автомобиля, который сейчас досматривают специалисты.

Президент Сербии Александар Вучич ранее заявил, что представители Сил НАТО для Косова (KFOR) не только не выполнили свою задачу, но и оказывали содействие полицейским силам непризнанного Косова в насилии над мирным населением.

Сербский лидер заявил в своем обращении к нации, что представители KFOR помогали полиции самопровозглашенного Косова в операции против местных сербов, они фактически дали премьер-министру самопровозглашенной республики Альбину Курти карт-бланш на их убийство. Он указал на то, что единственный виновный в произошедшем - это косовский премьер Курти, которому оказывает поддержку международное сообщество.

Ранее Курти опубликовал фотографии вооруженных людей в масках, утверждая, что они напали на полицейских при поддержке сербских властей. Он сообщил, что правоохранительные органы Косова проводят операцию по задержанию подозреваемых. По словам Курти, в ночь на 24 сентября один страж порядка был убит, а второй получил ранения. Позднее Вучич сообщил, что полицейские подразделения непризнанного Косова убили трех сербов и тяжело ранили еще двух. По словам президента Сербии, после произошедшего Белград никогда не признает независимость края.