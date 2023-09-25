В Клайпедском порту перевалка грузов за восемь месяцев уменьшилась на 11%

Она составила 21,3 млн тонн

ВИЛЬНЮС, 25 сентября. /ТАСС/. Перевалка грузов в Клайпедском государственном морском порту Литвы за восемь месяцев 2023 года сократилась на 11%. Об этом дирекция порта сообщила в информации для СМИ.

"За восемь месяцев обработка грузов в порту по сравнению с январем - августом 2022 года уменьшилась на 11%, до 21,3 млн тонн", - говорится в сообщении.

Наибольший спад отмечен по насыпным грузам, в которые в том числе входили белорусские удобрения, ранее в больших объемах перегружавшиеся в Клайпеде. Насыпных грузов за восемь месяцев обработано 5,5 млн тонн, что на 19% меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. "Потери грузов России и Белоруссии в связи с санкциями [Запада] против этих стран частично компенсировал рост перевалки природного газа и контейнеров", - отметила дирекция.

Клайпедский порт является самым северным незамерзающим портом на Балтике. В 1986 году в Клайпеде была построена паромная переправа до германского Мукрана (Засниц). На этой линии начали курсировать самые большие в мире в то время паромы по перевозке железнодорожных грузовых вагонов.

В Клайпедском порту, совокупная длина причалов которого составляет 25 км, работает терминал сжиженного природного газа, через который Литва получает газ морем. Он введен в эксплуатацию в декабре 2014 года.