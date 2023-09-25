Франция заявила, что поможет Молдавии укрепить противовоздушную оборону

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщил о планах разместить в Молдавии постоянную военную миссию его страны

КИШИНЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны Франции изучит ситуацию в противовоздушной обороне (ПВО) Молдавии для определения помощи в вопросе обеспечения безопасности в связи с падающими обломками ракет с территории Украины. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню на брифинге в Кишиневе, где он провел переговоры со своим молдавским коллегой Анатолием Усатым.

"Мы обсудили произошедшие инциденты, о которых все знают, и видим, что угрозы есть на всех уровнях - от борьбы с дронами, до защиты больших открытых пространств. Мы проведем аудит, чтобы проанализировать ситуацию в области противовоздушной обороны Молдавии, который позволит нам принять решения, касающиеся защиты вашего воздушного пространства", - сказал Лекорню. Он приветствовал решение властей Молдавии приобрести разработанный Францией радар GM 200 для мониторинга воздушного пространства страны.

Лекорню также сообщил о планах разместить в Молдавии постоянную военную миссию Франции и заключить договор о сотрудничестве с молдавским министерством обороны, чтобы обучать молдавских военных, предоставлять экипировку и вооружения молдавской армии.

Ранее президент Молдавии Майя Санду попросила страны Запада предоставить республике системы ПВО, которые, по ее словам, необходимы в связи нарушениями воздушного пространства республики в ходе конфликта на Украине. Со своей стороны премьер Дорин Речан сообщил, что правительство несмотря на глубокий кризис в экономике увеличит расходы для покупки систем противовоздушной обороны. Ранее сообщалось о планах ЕС выделить Молдавии новый пакет военной помощи в размере €40 млн, в том числе для приобретения наземного радара дальнего обнаружения.

В этом году власти Молдавии уже несколько раз обвинили РФ в нарушении воздушного пространства страны. По данным правительства, дважды такие нарушения произошли в ходе пусков ракет по объектам на территории Украины с военных кораблей в Черном море. Кроме того, трижды на территорию республики падали фрагменты ракет зенитного ракетного комплекса С-300, выпущенных украинской ПВО. После обнаружения фрагментов ракет послу РФ в Кишиневе Олегу Васнецову молдавской стороной был выражен протест.