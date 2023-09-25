В ФРГ заявили о готовности взять на себя "ведущую военную роль" в Прибалтике

Министр обороны Борис Писториус отметил, что речь идет об обеспечении безопасности

БЕРЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Латвию заявил, что Берлин готов брать на себя ведущую роль при обеспечении безопасности в Прибалтике.

"Германия готова взять на себя ведущую военную роль в балтийских государствах", - приводит слова Писториуса агентство DPA. "Ваша безопасность является и нашей безопасностью тоже", - отметил министр.

Писториус в конце июня заявил, что Германия после создания необходимой инфраструктуры намерена разместить в Литве на долгосрочную перспективу дополнительные 4 тыс. военных с целью укрепления восточного фланга НАТО. В Вильнюсе рассчитывают, что это получится сделать к 2026 году.