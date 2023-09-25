В правительстве Польши подтвердили планы ужесточить контроль на границе со Словакией

Это произойдет, если власти Словакии сами не решат проблему притока нелегальных мигрантов, заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер

ТАСС, 25 сентября. Власти Польши планируют ужесточить контроль на границе со Словакией, если ее власти сами не решат проблему притока нелегальных мигрантов. Об этом сообщил телеканалу Polsat пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

По его словам, в Польше проанализировали маршруты нелегальных мигрантов и пришли к выводу, что большая их часть попадает в республику из Словакии.

"Мы принимаем во внимание усиление контроля в этой области", - подтвердил Мюллер, указав, что анализируются и другие маршруты, потенциальные риски, в том числе наплыв мигрантов с Лампедузы.

"Мы близки к тому, чтобы принять такое решение [об ужесточении контроля на границе]. Но сначала мы хотим услышать декларацию со стороны Словакии, хотим ясности, не примут ли они свои меры. Хотя, вероятнее всего, мы будем двигаться в этом направлении [ужесточения контроля]", - сказал представитель польского правительства.

"На протяжении последнего месяца мы наблюдаем наплыв нелегальных мигрантов со стороны Словакии", - сказала ранее журналистам пресс-секретарь пограничной охраны Польши Анна Михальская. В этом году польские пограничники задержали у границ с Чехией и Словакией 544 нелегальных мигранта. В прошлом году это число за аналогичный период составляло 122. "Миграция на участке границы со Словакией выросла в семь раз. На участке границы с Чехией - в два раза", - указала Михальская.

По ее словам, Польша не может просто закрыть границу со Словакией, потому что это часть Шенгенской зоны. "Единственное, что мы можем делать, - проверять легальность пребывания, проводить проверки на дорогах у границы. И мы это делаем, но это только точечный контроль", - отметила Михальская. "Мы увеличили число патрулей, ведем мониторинг ситуации", - добавила она и подчеркнула, что "восстановление пограничного контроля - крайняя мера", которая будет использоваться только в случае появления угрозы для безопасности и общественного порядка.