25 сентября, 14:56

Службы безопасности Ирака задержали командира ИГ на северо-востоке страны

Операция проводилась по указанию премьер-министра Мухаммеда ас-Судани

ТАСС, 25 сентября. Службы безопасности Ирака задержали высокопоставленного командира группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в результате антитеррористической операции в провинции Киркук. Об этом иракское ведомство сообщило на своей странице в социальной сети "X" (ранее Twitter).

"Благодаря тщательной разведывательной работе и постоянному контролю сотрудники контртеррористической службы совместно с оперативным отделом курдского формирования <...> осуществили задержание командира террористической группировки Абу Бахари в провинции Киркук", - говорится в заявлении.

По данным ведомства, Бахари возглавлял так называемый "иностранный" батальон при группировке ИГ.

В сообщении также отмечено, что операция проводилась по указанию премьер-министра страны Мухаммеда ас-Судани, который по совместительству является главнокомандующим ВС Ирака. 

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