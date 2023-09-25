Вашингтон предоставил Варшаве кредит на $2 млрд на модернизацию обороны Польши

В заявлении Госдепа говорится, что Варшава "планирует значительно расширить состав польских вооруженных сил" и отказалась от советской военной техники

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Польша подписали соглашение о предоставлении Варшаве кредита в размере $2 млрд, который пойдет на модернизацию польских вооруженных сил. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении Госдепартамента США.

"Сегодня Соединенные Штаты рады объявить о подписании важного соглашения о прямом кредите на сумму $2 млрд в рамках программы иностранного военного финансирования для поддержки модернизации обороны Польши. Польша является надежным союзником США, и ее безопасность жизненно важна для коллективной обороны восточного фланга НАТО", - указали в американском внешнеполитическом ведомстве.

В документе говорится, что Варшава "планирует значительно расширить состав польских вооруженных сил" и отказалась от советской военной техники. Как пояснили в Госдепартаменте, кредитование в рамках программы иностранного военного финансирования - это "инструмент сотрудничества в области безопасности, предназначенный для некоторых из [американских] наиболее важных партнеров в сфере безопасности". Выделенные средства пойдут на "дальнейшую модернизацию Вооруженных сил Польши по широкому спектру возможностей", что внесет "существенный вклад в укрепление обороны и сдерживания на восточном фланге НАТО", заключили в ведомстве.