В центре Еревана началась массовая акция протеста против правительства

Митинг начался с минуты молчания в память о погибших в Нагорном Карабахе

ЕРЕВАН, 25 сентября. /ТАСС/. Манифестанты, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собрались на площади Республики в центре Еревана, митинг начался с минуты молчания в память о погибших в Нагорном Карабахе. Трансляцию акции в прямом эфире ведет телеканал 24TV.

На площади, в непосредственной близости от которой расположено здание правительства, уже момент собралось более 2 тыс. человек. Жители Армении продолжают заполнять территорию.

Собравшиеся выкрикивают антиправительственные лозунги и обвиняют руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в том, что их политика привела к нынешней ситуации в Нагорном Карабахе.

Напротив центрального входа в здание правительства в несколько рядов расположилась полиция. Участники митинга собираются в центральной части площади у сцены, с которой лидеры протестного движения общаются с участниками митинга.