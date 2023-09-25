В Южной Корее призвали остановить попытки содействия ядерной программе КНДР

Министр иностранных дел республики Пак Чин подчеркнул, что любая торговля вооружением с КНДР прямо противоречит санкциям СБ ООН против Пхеньяна и будет представлять "значительную угрозу Корейскому полуострову" и региону

СЕУЛ, 25 сентября. /ТАСС/. Попытки содействовать развитию ядерной и ракетной программы КНДР должны быть остановлены, поскольку они нарушают несколько резолюций Совета Безопасности ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Республики Корея Пак Чин.

Глава МИД Южной Кореи сказал, что ядерные и ракетные разработки Пхеньяна нарушают 10 резолюций Совета Безопасности ООН. Он повторил, что любая торговля вооружением с КНДР прямо противоречит санкциям СБ ООН против Пхеньяна и будет представлять "значительную угрозу Корейскому полуострову" и региону.

"Поэтому попытки содействовать незаконным программам Северной Кореи и попытки организовать торговлю оружием с Пхеньяном должны быть прекращены", - сказал министр в видеообращении на форуме по американо-южнокорейским отношениям, который был организован вашингтонским Центром стратегических и международных исследований. Пак Чин пояснил, что не мог не поднять эту тему в свете "недавних событий, произошедших на Дальнем Востоке России".

Министр иностранных дел также раскритиковал Пхеньян за "трату ограниченных ресурсов на незаконную ядерную и ракетную программу в то время, как население испытывает экономические проблемы". "Действия Северной Кореи неразумны, безответственны и аморальны", - считает южнокорейский министр.

13 сентября на космодроме Восточный прошли переговоры российского президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. После встречи Путин сообщил о наличии перспектив в сфере военно-технического сотрудничества двух стран, но подчеркнул, что Москва соблюдает санкции Совета Безопасности ООН.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на 78-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что в Сеуле будут считать "прямой провокацией" поставки оружия в обмен на технологии между Москвой и Пхеньяном. Как предупредил МИД России, такие заявления наносят ущерб отношениям РФ с Республикой Корея.