Замглавы Еврокомиссии Вера Юрова покинет свой пост в 2024 году

Она заявила, что после 10 лет службы в ЕС не помешает "политический детокс"

БРЮССЕЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Замглавы Еврокомиссии (ЕК) по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова заявила о намерении покинуть свой пост в 2024 году.

"Хватит", - сказала она изданию Politico, добавив, что после 10 лет службы в ЕС не помешает "политический детокс".

Юрова является одной из ключевых фигур в разработке европейского законодательства по введению цензуры в интернете, основным документом которого является Акт цифровых услуг ЕС. Базовым принципом этой системы стало введение прямой ответственности операторов соцсетей и других онлайн-площадок за размещенный на них контент, а также юридически обязывающее требование использования алгоритмов автоматического удаления контента, который не был верифицирован сетью европейских "проверяющих факты" (fact checkers). Согласно определению Еврокомиссии, эта сеть состоит из ученых, экспертов, журналистов и независимых акторов.