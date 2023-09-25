Глава USAID в Ереване заявила Пашиняну, что США помогут выходцам из Карабаха

ЕРЕВАН, 25 сентября. /ТАСС/. Глава USAID Саманта Пауер в Ереване на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявила, что США готовы помочь выходцам из Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"В ходе этого визита, конечно, мы сосредоточены на конкретном кризисе, гуманитарных потребностях людей Нагорного Карабаха, гуманитарных потребностях людей, бежавших из Нагорного Карабаха. Кажется, что около 5 тыс. человек сегодня пересекли границу Армении, и мы действительно очень серьезно относимся к своей ответственности за то, чтобы сосредоточить ресурсы, чтобы поддержать местные органы власти в поиске мест для жизни и других средств поддержки, а также побудить другие страны сделать то же самое", - отметила она.