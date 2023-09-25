В Баку создадут рабочую группу с армянами Карабаха для решения проблем региона

Администрация президента Азербайджана сообщила, что договоренность об этом была достигнута на встрече в Ходжалы

БАКУ, 25 сентября. /ТАСС/. Центральные власти Азербайджана создадут совместную рабочую группу, в которую войдут и представители армян Карабаха, для решения насущных вопросов. Договоренность об этом была достигнута на встрече в Ходжалы, сообщила администрация президента Азербайджана.

"Достигнута договоренность об организации встречи членов рабочей группы по решению социально-гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов, возглавляемой заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым, с соответствующими представителями, занимающимися коммунальными, медицинскими услугами и другой гражданской деятельностью на территории, включая город Ханкенди, с целью определения направлений текущей деятельности и создании совместной рабочей группы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча в Ходжалы прошла в позитивной и конструктивной атмосфере, было выражено удовлетворение ходом реализации договоренностей, достигнутых по итогам первой встречи между сторонами, прошедшей на прошлой неделе в городе Евлах.

В администрации президента Азербайджана также отметили, что стороны договорились о проведении очередной встречи в ближайшее время.

В Ходжалы на базе российского миротворческого контингента 25 сентября состоялась встреча между представителями азербайджанских властей и армянского населения Карабаха. Центральные власти республики на встрече представлял ответственный за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе, Рамин Мамедов.

Предыдущая встреча состоялась 21 сентября в городе Евлах. На ней делегации армян Карабаха были представлены планы по реинтеграции.