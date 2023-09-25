Байден заявил, что Вашингтон и Ереван укрепят сотрудничество в сфере безопасности

По словам американского лидера, США полны решимости работать с правительством Армении "над удовлетворением гуманитарных потребностей, возникших в результате недавнего насилия"

ЕРЕВАН, 25 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден направил письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну, в котором заверил, что Вашингтон и Ереван продолжат укреплять сотрудничество в сфере безопасности. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"Соединенные Штаты полны решимости работать с вашим правительством над удовлетворением гуманитарных потребностей, возникших в результате недавнего насилия, которое госпожа [глава Агентства по международному развитию США Саманта] Пауэр подробно обсудит с вами. Мы также продолжим укреплять наше сотрудничество в области энергетической диверсификации, устойчивости и безопасности, о чем свидетельствуют наши недавние военные учения", - отметил он.

Президент США заверил армянскую сторону в том, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Армению в ее усилиях по укреплению демократии в стране и установлению стабильности в регионе. Было отмечено, что американское правительство окажет поддержку стремлению Армении к достойному и устойчивому региональному миру, гарантирующему суверенитет, независимость и территориальную целостность.