Глава МВД ФРГ анонсировала дополнительный контроль на границах с Чехией и Польшей

Нэнси Фезер сообщила, что поддерживает тесный контакт с коллегами в обеих странах для координации действий

БЕРЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Германия готовит меры дополнительного контроля на границах с Чехией и Польшей. Об этом заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер.

"Чтобы остановить деятельность незаконных перевозчиков беженцев, мы сейчас готовим дополнительные проверки на границах с Польшей и Чехией", - сказала она газетам группы Funke. Фезер отметила, что поддерживает тесный контакт с коллегами в обеих странах для координации действий. "Моя цель - максимальное давление на тех, кто перевозит нелегалов, а также защита людей, которые пересекают границы в опасных условиях", - добавила министр.

Как заявил ранее газете Corriere della Sera президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, страна оказалась на грани возможностей по приему беженцев. Глава государства также указал, что в первые шесть месяцев 2023 года в Германии было подано 162 тыс. запросов о предоставлении убежища, то есть "треть от всего числа в ЕС".

Ранее стало известно о так называемом визовом скандале, главным виновником которого был объявлен отправленный в отставку 31 августа госсекретарь МИД Польши Петр Вавжик. Ему вменяется в вину подготовка плана облегченной выдачи виз временным работникам из 20 стран, что могло привести к въезду в республику до 400 тыс. иностранцев. Генеральная прокуратура Польши объявила, что проводит расследование в отношении семи человек по подозрению в том, что они ускорили выдачу рабочих виз за плату. Трое подозреваемых были арестованы.