25 сентября, 16:13,
обновлено 25 сентября, 16:25

Пашинян обсудил с главой МВД России сотрудничество между силовыми ведомствами

Премьер-министр Армении подчеркнул тесное сотрудничество и последовательную работу между министерствами внутренних дел стран в борьбе с преступностью и на других направлениях

ЕРЕВАН, 25 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Ереване на встрече с главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым обсудил сотрудничество между силовыми ведомствами двух стран. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"Премьер-министр Никол Пашинян принял министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева. Премьер-министр подчеркнул тесное сотрудничество и последовательную работу между министерствами внутренних дел двух стран в борьбе с преступностью и на других направлениях", - отмечается в сообщении. 

Теги:
Колокольцев, Владимир АлександровичАрменияРоссияПашинян, Никол Воваевич
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