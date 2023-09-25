Польша в 2024 году получит вертолеты Apache из запасов сухопутных войск США

Министр национальной обороны республики Мариуш Блащак сообщил, что "польские пилоты уже проходят обучение в США"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Варшава в 2024 году получит вертолеты AH-64E Apache из американского резерва до начала поставок этой техники в рамках заказа польской стороны. Об этом сообщил на брифинге министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

"Я договорился с администрацией США, что уже в будущем году армия Польши получит в лизинг вертолеты Apache из запасов сухопутных войск США", - сказал он, подчеркнув, что "польские пилоты уже проходят обучение в США".

Как сообщил министр, также он подписал с американским производителем Lockheed Martin офсетное соглашение, "которое дает польской оборонной промышленности возможность ремонта, в частности, радаров и систем наведения, которые стоят на вооружении вертолетов Apache". Этим будет заниматься военный завод в городе Лодзь.

21 августа Госдепартамент США разрешил возможную продажу Польше 96 ударных вертолетов AH-64E Apache и других систем на $12 млрд. Как сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, помимо вертолетов, планируются поставки различных запчастей, систем ночного видения, наблюдения и связи, более 1,8 тыс. ракет AGM-114R2 Hellfire. Предполагается, что основными подрядчиками стали бы компании Lockheed Martin и Boeing.

По словам Блащака, как ожидается, основное соглашение в рамках этого проекта будет подписано в 2023 году. Польша планирует поставить Apache на вооружение в восточной части страны, чтобы они обороняли так называемые брестские ворота - участок в польско-белорусском приграничье вблизи Бреста. "Вертолеты будут в распоряжении сухопутных войск, 18-й механизированной дивизии", - сказал он.