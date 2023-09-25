Вучич пригласил западных послов для обсуждения обострения ситуации в Косове

Президент Сербии проведет встречу 26 сентября

БЕЛГРАД, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич проведет 26 сентября встречу с послами западных стран с целью обсуждения эскалации ситуации в Косове и Метохии, в ходе которой были убиты представитель правоохранительных органов непризнанного Косова и четверо сербов. Об этом говорится в опубликованном администрацией президента заявлении.

"Президент Республики Сербия Александар Вучич во вторник встретится с послами стран Квинты: Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции, Италии и Германии, а также с главой делегации Евросоюза", - сообщила администрация главы государства.

Сербский лидер совместно с министром иностранных дел Ивицей Дачичем провел в понедельник встречу с послом России Александром Боцан-Харченко. Вучич по итогам встречи отметил, что беседа с Боцан-Харченко была важна, и поблагодарил его за то, что "выслушал просьбы сербской стороны".

Российский посол заявил после переговоров, что операция полицейских сил непризнанного Косова, в ходе которой погибли четверо сербов, наглядно указала на желание премьера самопровозглашенной республики Альбина Курти захватить населенную сербами часть края, а также на поддержку Западом этих планов.

В июне Вучич выступал с призывом к послам Квинты сделать все, что в их силах, чтобы не позволить Курти вызвать новую войну на Балканах.