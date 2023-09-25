США заявили о желании развивать стратегическое взаимодействие с Центральной Азией

Заместитель координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Грегори Лоджерфо не стал подробно рассказывать о сотрудничестве в сфере безопасности с центральноазиатскими странами

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают стратегически важным свое взаимодействие с пятью республиками Центральной Азии и настроены на его развитие. Об этом заявил заместитель координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Грегори Лоджерфо.

"Мы посещали партнеров в Центральной Азии. И мы продолжим это делать. Речь идет о стратегическом взаимодействии", - сказал сотрудник Госдепартамента, выступая в Американском предпринимательском институте в Вашингтоне. Как он констатировал, "это регион, в котором находятся Китай и Россия". "Мы хотим, чтобы наши партнеры [в Центральной Азии] знали, как и любые другие партнеры, что мы являемся надежным партнером", - утверждал дипломат.

Лоджерфо не стал подробно рассказывать о сотрудничестве в сфере безопасности с центральноазиатскими странами. Он лишь подтвердил, что такое взаимодействие затрагивает, к примеру, пограничный контроль и направлено на купирование угроз, исходящих с территории Афганистана. "Мы <...> работаем с правительствами [стран] Центральной Азии, чтобы укреплять потенциал пограничного контроля, особенно применительно к границе Таджикистана и Афганистана. Мы также работаем в сферах авиационной безопасности, обучения гражданских правоохранительных органов <...>", - отметил представитель Госдепартамента.

Лидеры США и пяти бывших советских республик Центральной Азии провели первую совместную встречу 19 сентября на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Как заявил по ее итогам Белый дом, американский президент Джо Байден пообещал руководителям стран Центральной Азии продолжение сотрудничества в сфере безопасности, в том числе в борьбе с терроризмом, а также расширение экономического сотрудничества.