Польша введет проверку транспорта у границы со Словакией для перехвата нелегалов

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, в настоящее время главный поток нелегальной миграции идет через республику балканским путем

ТАСС, 25 сентября. Польша вблизи границы со Словакией будет контролировать на дорогах транспорт, который может использоваться для перевозки нелегальных мигрантов. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"Я поручил министру внутренних дел ввести проверку автобусов, микроавтобусов и автомобилей, которые можно заподозрить в перевозке нелегальных мигрантов", - сказал Моравецкий на брифинге. Варшава делает это, подчеркнул он, чтобы никто не обвинял ее в слабом контроле границы.

По словам премьера, сейчас главный поток нелегальной миграции идет через Польшу балканским путем - через Венгрию и Словакию.