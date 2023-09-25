Польша введет проверку транспорта у границы со Словакией для перехвата нелегалов

ТАСС, 25 сентября. Польша вблизи границы со Словакией будет контролировать на дорогах транспорт, который может использоваться для перевозки нелегальных мигрантов. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
"Я поручил министру внутренних дел ввести проверку автобусов, микроавтобусов и автомобилей, которые можно заподозрить в перевозке нелегальных мигрантов", - сказал Моравецкий на брифинге. Варшава делает это, подчеркнул он, чтобы никто не обвинял ее в слабом контроле границы.
По словам премьера, сейчас главный поток нелегальной миграции идет через Польшу балканским путем - через Венгрию и Словакию.