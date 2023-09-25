25 сентября, 16:48

В ООН прокомментировали приветствие ветерана дивизии СС "Галиция" в парламенте Канады

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выступает против чествования нацистов

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. ООН выступает против любого чествования нацистов. Об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя приветствие президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Канады Джастином Трюдо ветерана дивизии СС "Галиция" Ярослава Гунки в парламенте Канады.

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"Насколько я знаю, спикер канадского парламента уже принес извинения за приглашение этого человека. Мы, конечно, выступаем против любого чествования людей, которые принимали активное участие в деятельности нацистов во время Второй мировой войны", - сказал Дюжаррик.

Зеленский 22 сентября выступил перед парламентом Канады. На заседание был приглашен 98-летний Гунка, служивший в годы войны в дивизии СС "Галиция". На фотографиях из парламента Зеленский и Трюдо приветствуют его.

После разгрома гитлеровской Германии многие украинские националисты, воевавшие на ее стороне, нашли прибежище в западных странах, особенно в Канаде. 

Теги:
УкраинаКанадаТрюдо, ДжастинЗеленский, Владимир Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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