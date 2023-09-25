Президент Бразилии заявил о заинтересованности MERCOSUR в сближении с АСЕАН

Как отметил Луис Инасиу Лула да Силва, на страны Юго-Восточной Азии приходится 6,5% мирового ВВП по паритету покупательной способности

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Бразилии заинтересованы в налаживании более тесных связей между Южноамериканским общим рынком (MERCOSUR) и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом заявил президент крупнейшего государства Латинской Америки Луис Инасиу Лула да Силва.

"Мы заинтересованы в сближении MERCOSUR и АСЕАН. На страны Юго-Восточной Азии приходится 6,5% мирового ВВП по паритету покупательной способности", - сказал он журналистам после переговоров с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем. Он также отметил, что бразильский экспорт в этот регион достиг половины объема внешней торговли республики со странами ЕС.

По словам бразильского лидера, глава МИД Мауро Виэйра намерен в ближайшее время отправиться в Индонезию для обсуждения дорожной карты сотрудничества Бразилии с АСЕАН. Вьетнам, как отметил Лула да Силва, также заинтересован в налаживании сотрудничества с MERCOSUR.

Сам глава государства собирается посетить в следующем году Ханой, где он примет участие в праздновании 35-летия с момента установления дипотношений между Бразилией и Вьетнамом.

В ходе переговоров стороны договорились о дальнейшем развитии сотрудничества в области сельского хозяйства, образования и в оборонной сфере.