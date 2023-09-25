25 сентября, 16:55
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

ООН выразила готовность оказать помощь переселенцам из Карабаха

Представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик отметил, что ООН "внимательно и с большой обеспокоенностью следит за массовым передвижением людей в Армению"

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. ООН окажет помощь переселенцам из Нагорного Карабаха в Армению, если организации будет предоставлен необходимый доступ к ним. Об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

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"Мы внимательно и с большой обеспокоенностью следим за массовым передвижением людей в Армению. Если ООН будет предоставлен доступ, мы готовы провести оценку гуманитарных потребностей и оказать помощь затронутым ситуацией людям. Наши представители присутствуют как в Азербайджане, так и в Армении. Они готовы поддержать любые усилия по помощи, если будет предоставлена такая возможность", - сказал он.

По состоянию на понедельник более 6,5 тыс. человек выехали из Карабаха в Армению. Власти обещают предоставлять вынужденным переселенцам жилье. 

Теги:
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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