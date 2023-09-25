Прибытие танков, извинения за нациста и вывоз зерна. Ситуация вокруг Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о прибытии в страну первой партии американских танков Abrams, не уточнив их количество. Всего Вашингтон обещает Киеву 31 танк.

Несколько стран, включая Россию и Белоруссию, некоторые еврейские организации и представители оппозиции потребовали от руководства Канады извинений за приглашение в парламент страны на встречу с Зеленским и премьер-министром Джастином Трюдо 98-летнего украинского нациста, служившего в дивизии СС.

ТАСС собрал основное о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Вооруженные силы (ВС) РФ минувшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны России, отметив, что цели удара достигнуты.

Кроме того, российские военные поразили командно-наблюдательные пункты двух бригад ВСУ в ДНР и Херсоне, а также уничтожили в Херсонской области склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны ВСУ и украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме в Днепропетровской области. За сутки войска РФ отразили семь атак ВСУ в ДНР, а также две атаки украинских подразделений на краснолиманском направлении. Всего за сутки противник потерял до 840 бойцов, а также значительное количество боевой техники, заявили в Минобороны РФ.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о героическом бое у населенного пункта Урожайное, где пятеро российских бойцов обратили в бегство 12 штурмовиков ВСУ. Шойгу высоко оценил действия руководившего боем замкомвзвода Ивана Калашникова и представил его к званию Героя России.

Прибытие танков

Первая партия американских танков Abrams доставлена на Украину, написал в Telegram-канале Зеленский. При этом он не уточнил количество полученных Киевом боевых машин.

Ранее газета The New York Times сообщала, что танки прибыли на Украину 23 сентября, раньше запланированного срока. Издание также не сообщило количество находящихся на территории страны боевых машин. Всего администрация США обещала Киеву поставить 31 Abrams в течение ближайших месяцев.

Ядерная безопасность

Генсек ООН Антониу Гутерриш полностью поддерживает пять принципов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), предложенных для защиты Запорожской АЭС (ЗАЭС). В послании Гутерриша, оглашенном его представителем на 67-й ежегодной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, отмечается, что "ООН сделает все возможное, чтобы обеспечить безопасную ротацию экспертов на ЗАЭС и других объектах на Украине".

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что для защиты ЗАЭС необходимы запрет на ведение огня с территории станции и в ее сторону, а также в сторону ее реакторов, персонала, хранилищ отработанного топлива. Кроме того, ЗАЭС не должна использоваться для размещения тяжелых вооружений и военных. Все объекты станции, необходимые для ее работы, должны быть защищены от нападений и диверсий.

Гросси после встречи на полях конференции в Вене с главой Росатома Алексеем Лихачевым подчеркнул приверженность МАГАТЭ обеспечению ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС и напомнил, что эксперты агентства постоянно присутствуют на станции с сентября 2022 года. Лихачев в своем выступлении заявил, что Росатом плотно сотрудничает с МАГАТЭ для предотвращения угроз безопасности ЗАЭС.

Нацист в парламенте Канады

Скандальное приглашение 22 сентября в парламент Канады на выступление президента Украины 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунки, в годы Второй мировой войны служившего в 1-й украинской дивизии, носившей также название дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина"), вызвало волну возмущения как в самой Канаде, так и в других странах. Извинений от канадской стороны потребовали Россия, Белоруссия и Польша. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что преступления нацистов не имеют срока давности.

Власти Канады должны принести извинения всем канадцам за приветствие в национальном парламенте украинского нациста, заявил глава отделения одной из наиболее известных и старейших еврейских общественных организаций "Бней-Брит" Майкл Мостин. Он назвал случившееся "безобразием" и потребовал "дать подробное объяснение того, как такое вообще могло произойти в центре канадской демократии". Решительный протест выразили другие еврейские организации Канады.

Офис премьер-министра Канады Джастина Трюдо, также присутствовавшего на скандальном чествовании нациста, возложил ответственность за инцидент на спикера Палаты общин (нижней палаты) Энтони Роту, который принес извинения за приглашение Хунки.

Обойдемся без дружбы

Польша не намерена заставлять Украину выстраивать добрые двусторонние отношения и прекрасно обойдется без дружбы с ней, заявил министр канцелярии президента республики Анджея Дуды, руководитель бюро международной политики Марчин Пшидач.

Он подчеркнул, что от противоречий в отношениях Киева и Варшавы "выигрывает только Москва", и это должны понять на Украине. "Украина сейчас в беде, и она должна заботиться о том, чтобы Польша ее поддерживала. Если нет, не надо ее принуждать", - сказал министр.

При этом он рекомендовал не называть происходящее между Варшавой и Киевом конфликтом. "Это неприемлемая, несправедливая оценка с украинской стороны и поведение, которое трудно понять", - сказал Пшидач.

Вывоз зерна

Евросоюз призывает Китай работать над восстановлением черноморской зерновой сделки, заявил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис на заседании 10-го раунда диалога высокого уровня ЕС - КНР по экономике и торговле. Он признал, что конфликт на Украине осложняет "европейские и глобальные макроэкономические перспективы". По словам Домбровскиса, Китай "может сыграть ключевую роль в восстановлении мира в Европе".

В августе Евросоюз вывез с Украины сухопутным и водным путем 4 млн тонн зерна, что является самым высоким показателем за месяц, сообщила еврокомиссар по транспорту Адина Валеан. Она отметила, что эти пути стали единственными для украинского агроэкспорта после прекращения черноморской зерновой сделки. По словам Валеан, с мая 2022 года по август 2023 года по линиям солидарности вывезено 53 млн тонн сельскохозяйственной продукции, в том числе 48 млн тонн зерна, экспорт которых принес Украине €38 млрд. Этим же маршрутом Киев импортировал "34 млн тонн других грузов" стоимостью €17 млрд.

По оценке еврокомиссара, сейчас "основным направлением транзита украинского зерна стал маршрут по Дунаю и путь через [румынский] порт Констанца". При этом она признала, что российские авиаудары по речной инфраструктуре на Дунае "создали дополнительные проблемы", и выразила мнение о необходимости "дополнительных усилий со стороны Молдавии и Румынии для увеличения транзита". Валеан также отметила сохраняющиеся проблемы с поставкой украинского зерна через Польшу.