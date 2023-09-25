БПЛА Израиля нанес удар по военному посту ХАМАС в секторе Газа

По сведениям армейской пресс-службы, израильские военные "открыли ответный огонь на поражение по нападавшему, выстрелившему в военнослужащих, и попали по нему"

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сентября. /ТАСС/. Израильские военные нанесли удар с использованием беспилотника по военному посту палестинской радикальной организации ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад БПЛА Армии обороны Израиля нанес удар по военному посту, принадлежащему террористической организации ХАМАС. Пост располагался рядом с районом, откуда сегодня, в понедельник, нападавшие открыли огонь по военнослужащим Армии обороны Израиля во время жестоких беспорядков, случившихся в районе Карни (КПП на границе с Израилем - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в армии, израильские военные "открыли ответный огонь на поражение по нападавшему, выстрелившему в военнослужащих, и попали по нему". В течение дня израильские силовики также пресекли попытку двух палестинцев незаконно попасть на территорию Израиля со стороны сектора Газа, оба задержаны и отправлены на допрос, отметили в пресс-службе. Со стороны израильской армии сообщений о пострадавших не поступало, проинформировали военные.