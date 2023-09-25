В ДРК ликвидировали одного из главарей группировки АДС

По сведениям портала Actualite, Медди Нкалубо был уничтожен во время ударов с воздуха по позициям боевиков в районе деревни Нтороко

ПРЕТОРИЯ, 25 сентября. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Демократической Республики Конго (ДРК) подтвердило ликвидацию одного из главарей экстремистской группировки "Альянс демократических сил" (АДС) Медди Нкалубо, известного также как "Каратель". Об этом сообщил конголезский новостной портал Actualite.

По его данным, Нкалубо был уничтожен во время ударов с воздуха по позициям боевиков в ночь на 17 сентября в районе деревни Нтороко вблизи границы с Угандой. Одновременно с ним было ликвидировано, по словам военных, "большое количество членов АДС". Нкалубо подозревается также в организации недавних террористических актов на территории Уганды, в том числе в Кампале.

Группировка АДС была создана на основе мусульманской секты на западе Уганды в 1995 году как исламистское формирование, находившееся в оппозиции к правительству страны. В 2003 году под ударами угандийских вооруженных сил отряды АДС отступили и укрылись в восточных районах ДРК. По данным ООН, боевики АДС за последние два года убили на востоке ДРК более 1,3 тыс. гражданских лиц.