Байден по ошибке заявил о работе над инвестированием $40 млрд в острова Тихого океана

Позднее представитель американской администрации сообщил, что речь идет только о $40 млн

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов работает с американскими законодателями над вопросом инвестирования в инфраструктуру островных государств Тихого океана. Об этом заявил президент Джо Байден, выступая на саммите США и этих стран в Белом доме.

"Сегодня я рад объявить о нашей работе с Конгрессом над тем, чтобы инвестировать $40 млрд в нашу инициативу по развитию инфраструктуры тихоокеанских островов", - отметил он. Позднее, как отмечает агентство Reuters, представитель американской администрации сообщил журналистам, что Байден ошибочно назвал сумму в $40 млрд, хотя речь идет только о $40 млн.

Байден также не смог произнести аббревиатуру названия программы инфраструктурного развития. "Мы называем ее PG, PI. В общем, неважно, как мы ее называем", - сказал он, добавив, что программа подразумевает инвестиции в развитие цифровых технологий тихоокеанских государств.

По словам Байдена, США выделяют $20 млн на помощь странам региона для борьбы с изменением климата и $600 млн на развитие сферы рыболовства. Президент также объявил о том, что Вашингтон намерен наращивать сотрудничество с расположенными в Тихом океане островными государствами и территориями и признает суверенитет островов Кука и Ниуэ.

Американские аналитики считают, что развитие отношений США с тихоокеанскими странами направлено в первую очередь на противостояние Китаю в регионе.