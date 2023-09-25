СМИ: США пока не намерены выводить своих военнослужащих из Нигера

По сведениям газеты The Star, в настоящее время на территории Нигера находятся 1,1 тыс. американских военных

ПРЕТОРИЯ, 25 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты пока не намерены выводить своих военнослужащих из Нигера. Об этом сообщила кенийская газета The Star, комментируя визит министра обороны США Ллойда Остина в Кению.

"Мы хотим увидеть мирное окончание кризиса и, самое главное, сохранение избранного правительства Нигера", - заявил Остин в Найроби. Он добавил, что США продолжают оценивать ситуацию, складывающуюся в Нигере, и пока не внесли каких-либо существенных изменений в расстановку своих сил в этой стране.

Согласно The Star, сейчас на территории Нигера находятся 1,1 тыс. военнослужащих США.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что республика выведет до конца 2023 года все свои войска из Нигера. Их численность оценивается в 1,5 тыс. военнослужащих.

В рамках нынешней поездки по Африке Остин уже посетил Джибути.