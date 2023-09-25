Госдеп сообщил, что информация об участии снайперов в инциденте в Косове не подтверждена

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что он не будет комментировать неподтвержденную информацию

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. США не могут подтвердить участие снайперов в обострении конфликта в Косове. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Я видел эти сообщения (про действия снайперов - прим. ТАСС), но они пока не подтверждены. Я не буду комментировать неподтвержденную информацию", - сказал он.

В воскресенье президент Сербии Александар Вучич заявил, что полицейские непризнанного Косова убили трех сербов и тяжело ранили еще двоих, стреляя из снайперского оружия с большой дистанции.

Косовская полиция сообщала ранее, что в ходе операции на севере края были убиты трое нападавших, пятеро задержаны. Косовский премьер-министр Альбин Курти опубликовал фотографии вооруженных людей в масках, утверждая, что они напали на полицейских при поддержке сербских властей. Он сообщил, что правоохранительные органы Косова провели операцию по задержанию подозреваемых. По словам Курти, в ночь на воскресенье один страж порядка был убит, а второй получил ранения.