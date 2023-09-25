Санду: Молдавия готовится к вступлению в ЕС с неурегулированной проблемой Приднестровья

По словам президента Молдавии, республика "не может стоять на месте"

КИШИНЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Молдавия готовится к вступлению в Евросоюз, даже если к тому времени не получит контроль над территорией непризнанного Приднестровья. В интервью телеканалу TV8 президент республики Майя Санду заявила, что после вступления в ЕС правобережная Молдавия станет более привлекательной для жителей левобережья Днестра.

"Республика Молдова не может стоять на месте, мы должны стать членом ЕС. Брюссель не ставит вопрос интеграции [в ЕС] объединенной Молдовы. Наши люди на левом берегу Днестра увидят, как поднимется качество жизни у нас, и решится вопрос [Приднестровья], если мы не сможем решить его до вступления", - сказала Санду.

В прошлом году Молдавия вместе с Украиной и Грузией подали заявку на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, которая была одобрена для Кишинева и Киева. Кишинев взял на себя часть обязательств по приведению местного законодательства к стандартам ЕС, обязался согласовывать внешнюю политику.

Со своей стороны власти непризнанного Приднестровья обвиняют Кишинев в стагнации переговоров и настаивают на возобновлении встреч на всех площадках, включая формат "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС). Они не проводятся уже несколько лет. Последняя встреча прошла в Братиславе в 2019 году, после чего переговоры были поставлены на паузу. Сначала это объяснялось политической нестабильностью в Молдавии, затем отношения между двумя берегами Днестра еще больше охладели после избрания президентом Молдавии Санду, которая сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским. Диалогу также не способствовали ситуация на Украине и политическая нестабильность в Кишиневе.