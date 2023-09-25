Белый дом серьезно относится к ситуации вокруг обвинений в коррупции сенатора США

По словам пресс-секретаря американского президента Карин Жан-Пьер, уход Роберта Менендеса с поста председателя комитета по иностранным делам Сената Конгресса США был правильным шагом

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов посчитала верным решение Роберта Менендеса (демократ от штата Нью-Джерси) временно сложить с себя полномочия председателя комитета по иностранным делам Сената Конгресса США в связи с выдвинутыми против него американскими правоохранительными органами обвинениями в коррупции. Об этом сообщила пресс-секретарь американского президента Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.

Комментируя ситуацию вокруг обвинений в адрес законодателя, она отметила: "Мы считаем, что это серьезный вопрос". "Мы считаем, что уход сенатора с поста председателя был правильным шагом. <...> Что касается всего остального, любого решения, которое он должен принять, то это будет зависеть от него и от лидеров Сената. Но мы считаем это серьезным делом", - отметила Жан-Пьер.

Менендес, который ранее назвал беспочвенными выдвинутые против него обвинения, предстанет перед судом в Нью-Йорке 27 сентября. Прокуратура заявила, что законодатель и его супруга "были вовлечены в коррупционные связи с тремя бизнесменами из штата Нью-Джерси" и получили "сотни тысяч долларов в качестве взяток". В качестве взяток, по данным следствия, сенатор принимал наличные деньги, золотые слитки, дорогостоящие автомобили и иные ценные вещи. Предполагается также, что Менендес предоставлял чувствительную правительственную информацию и оказывал давление на сотрудников Министерства сельского хозяйства США, действуя в интересах Египта. В частности, Менендес мог влиять на решения исполнительной власти, касающиеся военных продаж и помощи Египту.

Сенатор является одной из ключевых фигур в выработке антироссийских санкций. В прошлом федеральные власти уже привлекали его к суду по обвинению в коррупции и мошенничестве, но тогда законодатель был оправдан, хотя к длительному сроку тюремного заключения приговорили его приятеля, являвшегося одним из фигурантов того уголовного дела.