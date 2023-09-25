В Молдавии заявили, что не могут расследовать падение обломков ракеты в Приднестровье

Как отметила президент Молдавии Майя Санду, территорию непризнанной республики Кишинев не контролирует

КИШИНЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Молдавские власти не могут провести расследование в связи с упавшими в понедельник в Приднестровье обломками ракеты, так как территорию непризнанной республики Кишинев не контролирует. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду.

"Мы не можем проверить на месте, что произошло. Потому что это случилось на территории Приднестровья, а наши учреждения не могут расследовать, что там происходит. У нас пока нет более конкретной информации, чтобы выяснить, откуда эта ракета летела", - сказала Санду в эфире телеканала TV8.

Со своей стороны Министерство обороны Молдавии заявило, что на место происшествия были направлены военные наблюдатели из состава молдавского контингента Совместных миротворческих сил в Приднестровье. "На данном этапе не установлено происхождение найденного объекта, траектория его полета не подтверждена независимыми источниками", - уточнили в ведомстве.

Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией со стороны Приднестровья Олег Беляков сообщил корреспонденту ТАСС, что житель расположенного недалеко от Тирасполя села Кицканы нашел утром в своем огороде фрагменты упавшей ночью ракеты зенитного комплекса С-300. По его словам, саперы изъяли обломки с места падения, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее обломки зенитных ракет четыре раза падали на территории Молдавии. Бывшая глава МВД Молдавии Анна Ревенко сообщила журналистам, что саперы обнаружили фрагменты разгонных блоков зенитной ракеты С-300, не уточнив ее принадлежность. Местные военные эксперты сошлись во мнении, что радиус действия этих ракет не позволяет им долетать с российской территории.

Тем не менее власти Молдавии всякий раз возлагали ответственность на российскую сторону. После одного из подобных инцидентов МИД Молдавии выразил протест российскому послу в Кишиневе Олегу Васнецову, а позже из страны выслали сотрудника дипломатического представительства.