Менее половины опрошенных словенцев одобряют деятельность правительства страны

Показатель снизился на 7% после крупнейшего в современной истории республики наводнения, сообщило Словенское агентство печати

ЛЮБЛЯНА, 25 сентября. /ТАСС/. Почти 45% словенских граждан поддерживают работу правительства республики, этот показатель снизился на 7% после крупнейшего в современной истории страны наводнения в первой половине августа 2023 года. Об этом сообщило Словенское агентство печати со ссылкой на результаты опроса, проведенного институтом исследований рынка и СМИ "Медиана".

Согласно опросу, в котором с 19 по 21 сентября приняли участие 715 человек, 44,9% респондентов выразили поддержку работе руководства республики, 38,9% заявили о неодобрении деятельности правительства. 16,2% опрошенных не определились со своей позицией.

Наиболее популярным политиком, по данным опроса, является президент страны Наташа Пирц-Мусар. На втором месте располагается депутат Словенской демократической партии, бывший глава МИД республики Анже Логар. На третьем - премьер-министр республики Роберт Голоб.