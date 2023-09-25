В Госдепе заявили, что не знают о запрете Такеру Карлсону брать интервью у Путина

Журналист ранее сообщил, что пытался взять интервью у президента РФ, но получил запрет от руководства США

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент ничего не знает о запрете журналисту Такеру Карлсону со стороны американских властей брать интервью у президента России Владимира Путина.

Ранее Карлсон в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у Путина, но получил запрет от руководства США. "Не понимаю, о чем он говорит", - ответил руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер на просьбу прокомментировать слова журналиста.

27 августа главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия-1" сообщила, что Карлсон выразил желание взять интервью у Путина, и попросила донести информацию об этом до главы государства.