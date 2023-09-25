Франция продолжит поддерживать президента Нигера, несмотря на решение вывести войска

По словам главы МИД Франции Катрин Колонны, ее страна также продолжит "восстановление конституционного порядка в Нигере с опорой на усилия Экономического сообщества стран Западной Африки"

ПАРИЖ, 25 сентября. /ТАСС/. Франция продолжит поддерживать отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума, несмотря на решение Парижа вывести войска из этой страны.

Об этом заявила глава французского внешнеполитического ведомства Катрин Колонна на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой Антонио Таяни.

"Решение, о котором было объявлено вчера вечером, не меняет позицию Франции, которая заключается в поддержке президента Базума и восстановления конституционного порядка в Нигере с опорой на усилия Экономического сообщества стран Западной Африки", - сказала министр.