25 сентября, 18:58
Попытка госпереворота в Нигере

Франция продолжит поддерживать президента Нигера, несмотря на решение вывести войска

По словам главы МИД Франции Катрин Колонны, ее страна также продолжит "восстановление конституционного порядка в Нигере с опорой на усилия Экономического сообщества стран Западной Африки"

ПАРИЖ, 25 сентября. /ТАСС/. Франция продолжит поддерживать отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума, несмотря на решение Парижа вывести войска из этой страны.

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Об этом заявила глава французского внешнеполитического ведомства Катрин Колонна на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой Антонио Таяни.

"Решение, о котором было объявлено вчера вечером, не меняет позицию Франции, которая заключается в поддержке президента Базума и восстановления конституционного порядка в Нигере с опорой на усилия Экономического сообщества стран Западной Африки", - сказала министр. 

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НигерФранцияБазум, МохамедКолонна, КатринПопытка госпереворота в Нигере
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