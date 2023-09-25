Франция продолжит поддерживать президента Нигера, несмотря на решение вывести войска

ПАРИЖ, 25 сентября. /ТАСС/. Франция продолжит поддерживать отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума, несмотря на решение Парижа вывести войска из этой страны.
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Об этом заявила глава французского внешнеполитического ведомства Катрин Колонна на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой Антонио Таяни.
"Решение, о котором было объявлено вчера вечером, не меняет позицию Франции, которая заключается в поддержке президента Базума и восстановления конституционного порядка в Нигере с опорой на усилия Экономического сообщества стран Западной Африки", - сказала министр.