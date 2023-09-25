Трюдо заявил, что огорчен появлением нациста в парламенте Канады

Канадский премьер-министр призвал "дать отпор российской дезинформации" и заявил, что поддержка Украины продолжится

ОТТАВА, 25 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо расстроен ситуацией с чествованием в канадском парламенте украинского нациста, служившего в дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина").

"Это очень расстраивает, но спикер [Палаты общин (нижней палаты парламента) Энтони Рота] признал свою ошибку и извинился", - заявил он журналистам. При этом Трюдо сделал акцент на том, что из этой ситуации Россия может извлечь выгоду и усилить свою антиукраинскую пропаганду. В этой связи премьер-министр призвал "дать отпор российской дезинформации" и заявил, что поддержка Киева продолжится.

Рота уже принес извинения за приглашение в законодательный орган украинского нациста. Он также утверждал, что ни члены парламента, ни украинская делегация якобы не знали о том, кого он пригласил, в связи с чем он берет на себя "полную ответственность" за случившееся.

Ранее агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся поприветствовали 98-летнего украинского нациста, в годы Второй мировой войны служившего в 1-й украинской дивизии, носившей также название дивизии СС "Галиция". Один из снимков подписан: "Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, а затем эмигрировал в Канаду".

Дивизия СС "Галиция" была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году. В июле 1944 года была почти полностью уничтожена в сражении под Бродами, затем была переформирована и использовалась Германией на Восточном фронте. В апреле 1945 года была выведена из состава войск СС, переименована в 1-ю украинскую дивизию и вошла в состав Украинской национальной армии. В мае ее военнослужащие сдались войскам Великобритании и США.