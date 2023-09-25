Глава USAID считает, что в Карабахе необходимо международное присутствие

Оно нужно для оценки выполнения Азербайджаном своих обязательств, заявила Саманта Пауэр

ЕРЕВАН, 25 сентября. /ТАСС/. Международное гуманитарное присутствие необходимо обеспечить в Нагорном Карабахе для оценки выполнения Азербайджаном своих обязательств. Об этом заявила на пресс-конференции глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.

"В Нагорном Карабахе необходимо присутствие международных структур, чтобы оценить, выполняет ли Азербайджан свои обязательства, так как президент [Азербайджана Ильхам] Алиев обещал гарантировать права этнических армян. Этим структурам необходимо обеспечить возможность представлять отчет международному сообществу", - приводит ее слова агентство Armenpress.