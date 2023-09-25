СМИ: силы аравийской коалиции обстреляли приграничные районы в провинции Саада

По сведениям источников телеканала Al Mayadeen, пострадали четверо мирных жителей

ДУБАЙ, 25 сентября. /ТАСС/. Силы международной коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, нанесли серию артиллерийских ударов по приграничным районам йеменской провинции Саада, которая контролируется мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на местные источники.

По их сведениям, в результате обстрела, которому подверглись районы Шада и Мунаббих, пострадали четверо мирных жителей. В свою очередь принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah утверждает, что помимо артиллерийского обстрела коалиция нанесла авиаудар по гражданским объектам в Шаде. В сообщении Al Masirah упоминается аналогичное число пострадавших.

После сообщений об ударах со стороны Саудовской Аравии руководитель Высшего политического совета "Ансар Аллах" Махди аль-Машат заявил, что оппоненты хуситов должны "отказаться от враждебных акций", а также "принять меры по укреплению доверия в гуманитарной и экономической сферах".

14-19 сентября в Эр-Рияде проходили переговоры между делегацией движения "Ансар Аллах" и представителями Саудовской Аравии. В частности, хуситы встретились с министром обороны королевства принцем Халедом бен Сальманом Аль Саудом.

По данным источников агентства Reuters, стороны достигли "определенного прогресса" в обсуждении основных спорных вопросов, касающихся вывода иностранных сил из Йемена и предоставления социальных гарантий населению на подконтрольной хуситам территории. По завершении переговоров Министерство иностранных дел Саудовской Аравии распространило заявление, в котором положительно оценило "результаты важных дискуссий о разработке дорожной карты мирного процесса в Йемене".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. В начале апреля 2022 года сторонам конфликта удалось договориться о перемирии, срок действия которого истек 2 октября.